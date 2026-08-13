مانشستر سيتي يمدد عقد البلجيكي جيريمي دوكو حتى 2031

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تمديد عقد الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، لخمسة أعوام إضافية.

وبات دوكو أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى سيتي قادماً من رين الفرنسي عام 2023.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، 22 هدفاً، وقدّم 34 تمريرة حاسمة في 131 مباراة مع سيتي، مساهماً في إحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس إنجلترا وكأس الرابطة، كما خاض 48 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا، بما فيها كأس العالم الأخيرة.

ويشكل بقاء دوكو في مانشستر حتى عام 2031 على الأقل، دفعة كبيرة للمدرب الإيطالي الجديد لسيتي إنتسو ماريسكا، قبل انطلاق الدوري في 21 أغسطس.

وقال دوكو، إن أسلوب المدرب الإيطالي كان عاملاً أساسياً بقراره ربط مستقبله بعقد طويل الأمد مع النادي.

وأضاف: "أحببت الفترة التي قضيتها في سيتي حتى الآن، لذا فإن الحصول على فرصة البقاء لفترة أطول شعور رائع".

وتابع دوكو قائلاً: "هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، تطورت فيه كلاعب وكشخص، أشعر بالاستقرار هنا، وأدرك أنني أتحسن كل يوم بفضل العمل الذي يقوم به الجهاز الفني".

ومن جهته، قال المدير الرياضي البرتغالي للنادي، هوغو فيانا: "جيريمي موهبة كبيرة، والتطور الذي حققه منذ انضمامه إلينا في 2023 واضح للجميع".

وأضاف: "يملك ديناميكية خاصة، لديه الخصائص التي نبحث عنها في لاعب الجناح، وهو يضيف بالفعل جودة استثنائية إلى فريقنا".

وختم فيانا بقوله: "إنه يستحق هذا العقد الجديد، وأنا واثق بأنه سيواصل التطور في الأشهر والسنوات المقبلة".