"مرض أصاب أرضية الملعب" يؤجل مباراة في الدوري الإسباني

أعلن نادي سيلتا فيجو، اليوم الخميس، تأجيل مباراته الافتتاحية في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد أوساسونا بسبب تفشي الفطريات في أرضية ملعب بالايدوس.

وتم الاتفاق على تأجيل مباراة يوم الأحد بين الناديين والاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأوضحت رابطة الدوري الإسباني أن القرار جاء "بسبب مرض أصاب أرضية الملعب".

وفحص مسؤولو الرابطة أرضية الملعب أمس الأربعاء، وتقرر أن تقام المباراة يوم 27 أغسطس.

وأفاد سيلتا أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد فحصت أرضية الملعب الأسبوع الماضي وأقرت العمل الجاري للقضاء على المرض الذي أصابها.

وأضاف النادي: "ورغم ذلك، أثرت الأحوال الجوية الأخيرة سلبا على حالة أرضية الملعب، مما أدى إلى قرار تأجيل المباراة".