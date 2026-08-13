كورنثيانز يعلن رحيل ديباي لأسباب مالية

بعد أشهر عدة من المفاوضات، أعلن نادي كورنثيانز البرازيلي أنه تراجع، لأسباب مالية، عن تمديد عقد الدولي الهولندي ممفيس ديباي (32 عاماً)، الذي انتهى في 31 يوليو الماضي.

وأثار الهداف التاريخي لمنتخب هولندا جدلاً واسعاً بردّ فعل غاضب، متهماً إدارة النادي بأنها «لا تحترم» اتفاقاً مسبقاً كان ينص على استمرار عقده حتى عام 2028.

ويعاني النادي ديوناً ثقيلة تُقدّر بنحو 420 مليون يورو (480 مليون دولار)، وفق التقرير السنوي عن قطاع كرة القدم البرازيلية، الصادر عن مؤسسة «غالاباغوس كابيتال».

ويدين النادي لديباي بنحو 7.2 ملايين يورو على شكل رواتب متأخرة ومستحقات حقوق الصورة.