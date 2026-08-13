قادماً من أتلتيكو مدريد.. روما يضم مولينا

أتم نادي روما الإيطالي، أمس، صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن الأرجنتيني، ناهويل مولينا، قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسيرتدي اللاعب، البالغ 28 عاماً، والمتوج بكأس العالم 2022، القميص رقم 20 مع فريق العاصمة الإيطالية، الذي سيعود هذا العام إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب وسائل إعلام عدة، بلغت قيمة الصفقة نحو 17 مليون يورو (19.6 مليون دولار).

وخاض مولينا 65 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين، وكان ضمن التشكيلة التي احتلت المركز الثاني في كأس العالم، الشهر الماضي، بعدما شارك بديلاً في المباراة النهائية التي خسرها المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا.