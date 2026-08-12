أبرز إنجازات مدرب الأبيض الجديد زلاتكو داليتش

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تولي المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش الاشراف على تدريب الأبيض.

ويمتلك زلاتكو (59 عاماً) خبرة كبيرة في الكرة العربية والعالمية، حيث حقق العديد من الإنجازات أبرزها قيادة منتخب بلاده كرواتيا إلى وصافة كأس العالم 2018، والمركز الثالث في كأس العالم 2022، ووصافة دوري الأمم الأوروبية 2023.

وحقق زلاتكو الذي لا يعد غريباً عن الملاعب الإماراتية حيث قاد العين لتحقيق الدوري الإماراتي موسم 2014 – 2015، وكأس رئيس الدولة موسم 2013 – 2014، وكأس السوبر في 2015.

وقاد زلاتكو العين إلى وصافة دوري أبطال آسيا عام 2016.