كريستيانو رونالدو تعليقاً على منشور نعي ميسي لوالده: كن قوياً

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد النصر السعودي، على منشور كتبه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأميركي على منصة "إنستغرام"، ينعى فيه والده الذي وافته المنية قبل أيام.

وعلق رونالدو على المنشور: "أرسل لك ولأحبائك عناقاً حاراً في هذا الوقت العصيب يا ليو.. كن قوياً".

وقبل أيام، أعلن ميسي وفاة والده، خورخي، وكان خورخي الرجل الذي لطالما دعم النجم الأرجنتيني في سعيه نحو التميز، والذي خاطر بكل شيء ليسافر معه إلى برشلونة عندما كان ابنه لا يزال طفلاً صغيراً ليتمكن من الحصول على العلاج الهرموني الذي لم يكن متاحاً لولا الدعم المالي من برشلونة.