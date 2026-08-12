بعد فشل خطة شراء حصة في كأس العالم.. جوش كوشنر يستحوذ على الليكرز الأميركي

توصل رجل الأعمال الأميركي جوش كوشنر، والرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيجر، إلى اتفاق للاستحواذ على حصة مسيطرة في أحد أكثر أندية كرة السلة شعبية حول العالم لوس أنجليس ليكرز المنافس بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في صفقة قياسية، تبلغ قيمتها نحو 12 مليار و500 مليون دولار.

وكان كوشنر قد حاول في وقت سابق شراء حصة تبلغ 20% من شركة كان يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسليمها إدارة بطولاته، قبل أن تسحب الاقتراح نتيجة رفض عالمي.