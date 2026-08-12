السوبر الأوروبي بين طموح سان جيرمان وحلم أستون فيلا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم، إلى ملعب ريد بول أرينا في مدينة سالزبورغ النمساوية، لمتابعة مباراة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي، التي تجمع بطلَي أكبر مسابقتين للأندية في القارة، وتمنح أحدهما أول ألقاب الموسم الجديد، ويدخل باريس سان جيرمان المباراة بطموح مواصلة هيمنته على الساحة الأوروبية، بعدما نجح الموسم الماضي في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا، إثر تفوقه على أرسنال بركلات الترجيح في النهائي بعد التعادل 1-1، ليؤكد الفريق الفرنسي أنه أصبح قوة بارزة على مستوى القارة، بعدما كان قد توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 2025، أما أستون فيلا فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عاش موسماً أوروبياً تاريخياً، توّج خلاله بلقب الدوري الأوروبي، عقب فوزه على فرايبورغ في المباراة النهائية بإسطنبول، ليحصد أول لقب أوروبي كبير له منذ تتويجه بكأس أوروبا عام 1982.