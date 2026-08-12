نوتنغهام فورست يتعاقد مع عثماني ديوماندي

أعلن نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي لكرة القدم، أمس، تعاقده مع عثمان ديوماندي لأربعة أعوام، قادماً من فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن اللاعب الإيفواري الدولي، الذي شارك في كأس العالم الأخيرة، وقّع على عقد يمتد لأربعة مواسم مع إمكانية إضافة عام آخر، وذلك بعدما قضى ثلاثة أعوام ناجحة في البرتغال، ولعب ديوماندي 132 مباراة في المسابقات كافة مع سبورتنغ، وبسبب مستواه الجيد في الدوري البرتغالي، لعب 15 مباراة دولية مع المنتخب الإيفواري، وعن التعاقد مع نوتنغهام فورست قال ديوماندي: «سعيد للغاية بالوجود هنا، إنه نادٍ تاريخي، ما يحفزني للانضمام إليه، أعتقد أننا قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة هذا الموسم».