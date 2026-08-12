ليفربول يعزز دفاعه بضم أراوخو من برشلونة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع مدافع أوروغواي، رونالد أراوخو، قادماً من برشلونة الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن الصفقة تتضمن خياراً ⁠لشراء اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، مقابل نحو 47 مليون جنيه إسترليني (63.48 مليون دولار)، ويأتي وصول أراوخو في وقت يواجه ليفربول مشكلات دفاعية متزايدة، فقد تعرض جو غوميز لإصابة عضلية في المباراة الافتتاحية للنادي في فترة التحضير للموسم، بينما يتعافى المدافع الشاب، جيوفاني ليوني، من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي، كما يعاني المدافع الشاب، ‌جيريمي جاكيه، إصابة، ما يترك القائد المخضرم، فيرجيل فان دايك، البالغ من العمر 35 عاماً، كقلب الدفاع الوحيد في ليفربول الذي يتمتع بلياقة بدنية كاملة.