ماريسكا: كثرة أهداف هالاند تمنعه من شارة قيادة مانشستر سيتي

كشف مدرب مانشستر سيتي الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا عن سبب عدم قدرته على تعيين إرلينج هالاند قائداً للفريق. حيث أن إحصائيات المهاجم النرويجي المذهلة مع مانشستر سيتي كان لها دور في ذلك.

وأوضح ماريسكا سبب عدم تعيينه هالاند قائداً للسيتي. حيث ارتدى المهاجم الإسكندنافي شارة القيادة في بعض الأحيان مع منتخب النرويج وتحت قيادة بيب جوارديولا. وهذا ليس بالأمر غير المنطقي: فاللاعب النجم الذي انضم إلى إنجلترا عام 2022، ولاعب دورتموند السابق، يُعد من أقدم لاعبي الفريق. في الموسم الماضي، كانت شارة القيادة من نصيب برناردو سيلفا. ومع رحيل اللاعب البرتغالي الدولي إلى ريال مدريد، كان من الممكن اعتبار هالاند (26 عاماً) بديلاً منطقياً له.

وطرح الصحفيون هذه الفرضية على مدرب مانشستر سيتي الجديد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء. "هذا صحيح، أجاب ماريسكا قبل أن يشرح سبب استبعاد هذا السيناريو".

وأضاف: "في ليستر وتشيلسي، تم تطبيق قاعدةً. عندما نسجل هدفًا، يجب على القائد التوجه إلى مقاعد البدلاء، ليس للاحتفال، بل لتلقي التعليمات. مع ذلك، إذا كان القائد هو من سجل الهدف، فبإمكانه الاحتفال. أما إذا كان إرلينج (هالاند) هو القائد، يا إلهي! لدينا مشكلة، هل تتخيل؟".

وفي الواقع، يميل اللاعب النرويجي الدولي الذي لعب 55 مباراة دولية، مسجلا 62 هدفًا، إلى تسجيل الأهداف بوتيرةٍ سريعةٍ جدًا تجعله غير مُبال بتعليمات المدرب الإيطالي.

وقال ماريسكا وفقا لصحيفة "ذا أتلتيك": "حتى لو كان ذلك لدقيقتين أو ثلاث دقائق فقط، هناك دائمًا ما يمكن تعديله. لدينا ثلاثة أو أربعة قادة، ونفتقد أحدهم. في حالة رودري، انظر ماذا يحدث".

ويعاني رودري، حاليًا من إصابة في ظهره، وتشير الأنباء أنه سينتقل إلى نادي برشلونة.