محاولاً تحطيم الرقم القياسي.. دراج بريطاني يستعد للدوران حول العالم في 19 يوماً

يستعد الدراج البريطاني سام سندرلاند لمحاولة تحطيم الرقم القياسي للدوران حول العالم على دراجة نارية خلال 19 يوماً.

وسيبدأ الدراج البريطاني الفائز برالي دكار مرتين رحلته من لندن في الخامس من سبتمبر على متن دراجته (ترايمف تايجر) ‌في مسار مؤلف من ست مراحل يمر عبر تركيا ‌وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والمغرب قبل العودة إلى ‌لندن.

وقال سندرلاند إنه يتوقع ⁠أن يكون أكثر صعوبة من الناحية الذهنية من أي شيء خاضه من قبل، لكنه تعرض بعد ذلك لكسر في ظهره خلال حادث أثناء تدريب، ما أجبره على تأجيل ‌المغامرة.

وسيتعين على سندرلاند (37 عاماً) ‌قطع ألف ميل يومياً على الطرق العامة وعبر الصحاري، وقطع مسافة إجمالية لا تقل عن 18 ‌ألف ميل.

ولا يشمل الزمن المستهدف عبور المحيطات، إذ ⁠يتم إيقاف الساعة خلال تلك الفترات، لكن الرحلة يجب أن تتم في اتجاه واحد حول العالم، وأن تمر بنقطتين متقابلتين على سطح ⁠الأرض، وأن تبدأ ⁠وتنتهي في الموقع نفسه وعلى الدراجة نفسها.

وسجل البريطانيان كيفن وجوليا ساندرز الرقم القياسي البالغ 19 يوماً وثماني ساعات و25 دقيقة عام ⁠2002 لأسرع دورة حول العالم على دراجة نارية، وهو رقم لم تعد موسوعة جينيس للأرقام القياسية تعترف به بسبب المخاطر التي ينطوي عليها.

وقال سندرلاند: "لا يتعلق الأمر فقط بقيادة دراجة نارية. إنه يتعلق بالتعامل مع الحرمان من النوم، واتخاذ ‌القرارات عندما تكون منهكا، والتكيف مع كل ما قد تفرضه عليك الطرق، والاستمرار في التقدم كل يوم.

وأضاف: "بعد كل ما حدث خلال العام الماضي، أشعر بحماس أكبر من أي وقت مضى".

وتابع: "التحرك من خط البداية يبدو بحد ذاته انتصارا، لكنني لا أنطلق لمجرد إنهاء الرحلة. سأحاول تسجيل رقم قياسي يظل ‌صامداً لسنوات".