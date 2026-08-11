برشلونة يرفض عرض سان جيرمان الأوّلي لضم توريس

رفض نادي برشلونة الإسباني، أمس، عرضاً أولياً من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه، فيران توريس، بطل العالم 2026 مع إسبانيا، وتقدر قيمته بنحو 40 مليون يورو (46.2 مليون دولار أميركي)، وفقاً لمصدر داخل النادي الكاتالوني.

وأضاف المصدر أن «المفاوضات مستمرة» بين برشلونة وسان جيرمان، مؤكداً ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو».

وبحسب وسائل إعلام إسبانية عدة، فقد أعطى توريس، الذي سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم، موافقته على الانتقال إلى باريس، واللعب تحت قيادة مدربه السابق لويس إنريكي.