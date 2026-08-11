«آسياد ناغويا» أول اختبار لبيشكان مع المنتخب الأولمبي

لن ينتظر المدرب الكرواتي، إيغور بيشكان، طويلاً لخوض أول اختبار حقيقي له مع المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، بعدما وضعه اتحاد كرة القدم أمام مهمة صعبة، تتمثّل في قيادة «الأبيض الأولمبي» خلال دورة الألعاب الآسيوية الـ20، المقررة في مدينة ناغويا اليابانية، خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبلين، وتأتي المشاركة في «آسياد ناغويا» كأول تحدٍّ رسمي لبيشكان، الذي أعلن اتحاد الكرة، أول من أمس، التعاقد معه لقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس توجه الاتحاد نحو الاستفادة من المدرسة الكرواتية في تطوير المنتخبات الوطنية، خصوصاً أن المدرب الجديد يملك خبرة كبيرة في العمل مع الفئات السنية والمنتخبات.

ويواجه بيشكان اختباراً صعباً منذ البداية، بعدما أوقعت القرعة المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وإيران وكوريا الشمالية، ما يضع المدرب الجديد أمام مهمة إعداد فريق قادر على التعامل مع منافسين يملكون خبرات آسيوية كبيرة، في بطولة ستكون بمثابة الاختبار الأول لقدرته على فرض أفكاره وتطبيق فلسفته التدريبية، وتعتمد فلسفة بيشكان التدريبية على تطوير اللاعبين الشباب، وبناء عناصر قادرة على الانتقال إلى المستويات الأعلى، وهو ما يتوافق مع الرؤية التي يضعها اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي باعتباره الرافد الأساسي للمنتخب الأول في السنوات المقبلة.

ويطمح اتحاد الكرة إلى أن يُشكل تعاقده مع بيشكان نقطة تحول في مسيرة «الأولمبي»، الذي لم يحقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، باستثناء التأهل التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012، بقيادة المدرب المواطن مهدي علي.

وستكون المهمة الأولى أمام بيشكان هي التعرف إلى قدرات اللاعبين المتاحين، ووضع برنامج إعداد مناسب قبل انطلاق البطولة، إلى جانب بناء الانسجام الفني والتكتيكي في فترة زمنية محدودة، خصوصاً أن المنتخب يدخل منافسة قارية قوية تضم عدداً من أبرز منتخبات القارة.

ويملك المدرب الكرواتي سيرة حافلة بالنجاحات كلاعب ومدرب، ما يرفع سقف التوقعات بشأن قدرته على قيادة المنتخب الإماراتي الأولمبي في المرحلة المقبلة، وسبق لبيشكان أن خاض تجربة احترافية مع ليفربول الإنجليزي، وأسهم ضمن الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، كما تولى تدريب منتخب كرواتيا تحت 21 سنة، إلى جانب عدد من الأندية، أبرزها دينامو زغرب.

وكان بيشكان لاعباً في صفوف المنتخب الكرواتي الأول، وأجاد اللعب في خطَّي الوسط والدفاع، وبدأ مسيرته مع دينامو زغرب قبل الانتقال إلى ليفربول عام 2000، حيث حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005.

وبالتزامن مع الاستعداد للمشاركة الآسيوية، ينتظر أن يعلن بيشكان، بالتنسيق مع اتحاد الكرة، برنامجه الخاص بإعداد المنتخب للبطولة، وسط رغبة في تجهيز فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة وتحقيق نتائج تضع «الأبيض الأولمبي» على طريق استعادة حضوره القاري.

وتأتي خطوة التعاقد مع بيشكان ضمن حزمة من التغييرات التي شهدتها المنتخبات الوطنية في الفترة الأخيرة، بعدما تعاقد اتحاد الكرة أيضاً مع المدرب الهولندي بيتر فان دير لتولي تدريب منتخب الشباب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة.

• المهمة الأولى أمام بيشكان تشمل التعرف إلى قدرات اللاعبين، ووضع برنامج إعداد قبل انطلاق الدورة الآسيوية.