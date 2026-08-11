3 اتحادات قارية تضغط على إنفانتينو

زاد الاتحاد الأوروبي (ويفا) ونظيراه الآسيوي والأميركي الشمالي (كونكاكاف) الضغط على رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، السويسري جاني إنفانتينو، رغم سحبه المشروع الرامي إلى إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في بطولاته، مشددة في رسالة مفتوحة، أمس، على أن كرة القدم «ليست ملكاً لأي فرد».

وقالت الاتحادات القارية الثلاثة: «عندما تُفقد الثقة نتيجة الخداع، عندما يضع فرد نفسه فوق الجماعة التي ائتمنته على السلطة، يكون قد تخلى عن هذا الواجب».

ولم تقتنع الاتحادات الثلاثة بالهجوم المضاد الذي شنه «فيفا»، الأربعاء الماضي، حين قدّم «اعتذارات» عن الجدل الذي أثاره مشروعه لإنشاء شركة تجارية، مع إعلانه «دعمه الكامل» لإنفانتينو عقب اجتماع أزمة في الرباط.