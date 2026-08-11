مايك رايس: لاعبو «سيتي» أكثر جاهزية لدوري «الأولى»

أكد مدرب فريق سيتي، البريطاني مايك رايس، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بعقلية قائمة على الشغف والثقة والانضباط، مشدداً على أن فريقه يطمح إلى تقديم كرة قدم تعتمد على أساليب تكتيكية متطورة، وتحترم مميزات جميع المنافسين في دوري الدرجة الأولى.

وقال رايس، الذي يمضي موسمه الثالث مع فريق سيتي، لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق بذل جهوداً كبيرة خلال فترة الإعداد للموسم، على المستويين الفني والبدني، مشيراً إلى أن اللاعبين أصبحوا أقوى وأسرع وأكثر جاهزية من الناحية البدنية، إلى جانب استعدادهم الذهني للتحديات التي تنتظرهم في الموسم الجديد.

وشدد رايس على أن فريقه سيتعامل مع الموسم مباراة تلو الأخرى، وقال: «كرة القدم مملوءة بالمتغيرات، من بينها الإصابات والإيقافات وتغيرات الزخم. لذلك نركز على الأمور التي نستطيع التحكم فيها، من خلال الاستعداد الجيد، ودراسة المنافسين والعمل الجاد، ولن ننظر بعيداً إلى الأمام».

وأشاد رايس بالتطور الذي يشهده دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن مستوى المنافسة يتحسّن بشكل ملحوظ من موسم إلى آخر، وأن ارتفاع المستوى يُمثل حافزاً إضافياً لفريقه على مواصلة التطور.

وتحدث رايس عن المواجهة المرتقبة أمام غلف يونايتد، الذي يقوده أسطورة كرة القدم الإسبانية، أندريس إنييستا، معتبراً المباراة مناسبة استثنائية، وقال: «لعبنا أمام غلف يونايتد في مناسبات عدة، وهناك تاريخ حقيقي بين الفريقين، وستكون مواجهة أسطورة كرة القدم وبطل العالم مثل إنييستا شرفاً كبيراً ولحظة لن ننساها معاً».

وأكد رايس فلسفته التدريبية، مشدداً على أهمية بناء فريق لا يخشى الضغط، موضحاً: «مهمتي هي أن أجعل اللاعبين يدركون معنى ارتداء قميص فريق سيتي. نريد أن نكون فريقاً يفرض أسلوبه من خلال الاستحواذ، ويبني اللعب من الخلف بشجاعة، ويمنح اللاعبين حرية التحرك وتبادل المراكز، ومن دون الكرة سنكون منظمين ومنضبطين، لن نكون فريقاً يمكن توقع أسلوبه، وسنلعب بطريقتنا منذ الجولة الأولى».

وعن قائمة الفريق، أوضح رايس أن النادي تعاقد مع لاعبين يتمتعون بالشخصية والقدرات الفنية، إلى جانب عدد من المواهب الشابة، مشدداً على أن الانسجام مع قيم النادي يُمثل شرطاً أساسياً في كل صفقة، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية إبرام تعاقدات جديدة قبل إغلاق فترة الانتقالات.