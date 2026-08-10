ميسي يٌقاضي وسائل إعلام انتهكت خصوصية عائلته في جنازة والده

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاتخاذ إجراءات قانونية بحق صحافيين ووسائل إعلام، على خلفية تصوير وتغطية مراسم تشييع والده خورخي، رغم إقامتها بشكل خاص ومغلق أمام الإعلام.

وذكر الصحافي الأرجنتيني فران كاساريتو على حسابه في «إكس» بأن ميسي قرر اللجوء إلى القضاء اعتراضاً على انتهاك خصوصية عائلته خلال مراسم الوداع.

وتوفي خورخي ميسي السبت الماضي عن عمر 68 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وكان لسنوات مسؤولاً عن إدارة الشؤون المهنية لنجله.

وعاد ميسي إلى مدينة روزاريو لتوديع والده، وسط حرص عائلته على إبقاء مراسم الجنازة بعيداً عن وسائل الإعلام.