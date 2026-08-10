بـ 6 مليارات دولار.. مؤسس أمازون يقترب من شراء حصة في ليفربول

ذكرت عدة وسائل إعلام، اليوم، أن تحالفاً يضم جيف ​بيزوس مؤسس شركة أمازون، على وشك إبرام ‌صفقة للاستحواذ على حصة تبلغ حوالي الثلث في نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت التقارير ​إلى أن مجموعة المستثمرين تضم أيضاً إدواردو سافرين ​أحد مؤسسي موقع فيسبوك.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن ⁠التحالف يقوده أميت باتيا، صهر قطب صناعة الصلب ​لاكشمي ميتال والمساهم السابق في نادي كوينز بارك ​رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وأن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لليفربول قد تعلن عن الصفقة هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن ​تقدّر قيمة النادي بموجب هذه الصفقة بنحو ​4.4 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 6 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من ‌أكبر ⁠التقييمات في تاريخ صفقات أندية كرة القدم، وفقاً لرويترز.

وسعت مجموعة "فينواي سبورتس"، التي استحوذت على ليفربول عام 2010، إلى جذب استثمارات خارجية في ​السنوات القليلة ​الماضية مع ⁠الاحتفاظ بالسيطرة على النادي، ومن شأن إبرام صفقة بهذه القيمة المعلنة أن يؤكد ​الزيادة الكبيرة في قيمة ليفربول خلال ​فترة ملكية ⁠مجموعة "فينواي سبورتس" التي استمرت 16 عاماً.

فيما لم يعلق ليفربول ولا مجموعة "فينواي سبورتس" على الفور على هذه التقارير.