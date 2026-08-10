بـ 6 مليارات دولار.. مؤسس أمازون يقترب من شراء حصة في ليفربول
ذكرت عدة وسائل إعلام، اليوم، أن تحالفاً يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، على وشك إبرام صفقة للاستحواذ على حصة تبلغ حوالي الثلث في نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأشارت التقارير إلى أن مجموعة المستثمرين تضم أيضاً إدواردو سافرين أحد مؤسسي موقع فيسبوك.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن التحالف يقوده أميت باتيا، صهر قطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال والمساهم السابق في نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وأن مجموعة "فينواي سبورتس" المالكة لليفربول قد تعلن عن الصفقة هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تقدّر قيمة النادي بموجب هذه الصفقة بنحو 4.4 مليار جنيه إسترليني (أي حوالي 6 مليار دولار)، مما يجعلها واحدة من أكبر التقييمات في تاريخ صفقات أندية كرة القدم، وفقاً لرويترز.
وسعت مجموعة "فينواي سبورتس"، التي استحوذت على ليفربول عام 2010، إلى جذب استثمارات خارجية في السنوات القليلة الماضية مع الاحتفاظ بالسيطرة على النادي، ومن شأن إبرام صفقة بهذه القيمة المعلنة أن يؤكد الزيادة الكبيرة في قيمة ليفربول خلال فترة ملكية مجموعة "فينواي سبورتس" التي استمرت 16 عاماً.
فيما لم يعلق ليفربول ولا مجموعة "فينواي سبورتس" على الفور على هذه التقارير.
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