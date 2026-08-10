كين يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي 19 أغسطس

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في بيان اليوم الاثنين، أن الإنجليزي هاري كين، لاعب الفريق، فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2025 / 2026.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها كين بالجائزة، بعد إنجازه في 2024. وانضم كين لقائمة حصرية من اللاعبين الذي فازوا بالكرة الذهبية مرتين، فقط ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو حققا ذلك مرات أكثر.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفا في الدوري الألماني، نفس العدد الذي جعله يفوز بالجائزة قبل عامين.

ويقام حفل تقديم الكأس في متحف باير في ملعب أليانز أرينا يوم 19 أغسطس.

ويعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم كأفضل لاعب في العالم.