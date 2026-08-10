التركي أتيللا أنداش مدرباً لسلة الوصل في الموسم الجديد

كشف مدير الفريق الأول لكرة السلة بنادي الوصل، عبدالله سبيل، عن تعاقد إدارة النادي مع المدرب التركي، أتيللا أنداش، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتمديد، من دون الكشف عن قيمة التعاقد.

وقال سبيل لـ«الإمارات اليوم»: «دشّن الفريق رسمياً مراحل الإعداد للموسم الجديد تحت القيادة الفنية للمدرب التركي الجديد، أتيللا أنداش، القادم من نادي القادسية الكويتي».

وأضاف: «يمتلك المدرب الجديد خبرات طويلة، سواء على صعيد تولي تدريب المنتخبات الوطنية أو الأندية، إذ سبق له خلال الفترة من 2010 إلى 2015 تدريب منتخبات المراحل السنية في تركيا، كما شغل العام الماضي منصب مساعد مدرب المنتخب الأول في قطر، إلى جانب سجله التدريبي في قيادة أندية بالدوريات التركية والألمانية، قبل التوجه إلى المنطقة الخليجية، حيث تولى تدريب الأهلي البحريني، وأخيراً القادسية الكويتي».

وعلى صعيد التعاقدات الجديدة للفريق، قال سبيل: «تم التجديد لمحترفنا الأميركي، ستوك لي، لموسم جديد، بعد المستويات القوية التي قدمها الموسم الماضي، وهناك محترفان أجنبيان سيتم التعاقد معهما لاحقاً، كما تم الاستقرار على التجديد للاعب السنغالي، مصطفى ديوب، في قائمة اللاعب المقيم».

وتابع: «حرصنا على الاستقرار الفني على صعيد عناصرنا الوطنية، التي تمتلك معدلات عمرية صغيرة وتضم مواهب قدمها النادي وتدرجت في فرق المراحل السنية، بدءاً من راشد أيمن، الذي يُعد الأكبر سناً في الفريق بعمر 29 عاماً، وصولاً إلى الموهبة سيف حامد الأصغر سناً، البالغ 20 عاماً».

واختتم: «طموحاتنا كبيرة في الموسم الجديد لإعادة سلة الوصل إلى مكانتها الطبيعية كمنافس على منصات التتويج، متسلحين بالدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي، وحالة تجانس وتطوّر أداء الفريق التي يعيشها منذ الموسم الماضي».