«سوفرنتي» يُتوَّج بطلاً لسباق «ويتني ستيكس» الأميركي

استعاد الجواد «سوفرنتي»، المملوك لفريق «غودولفين» وإشراف المدرب بيل موت، أفضل مستوياته، بتتويجه، فجر أمس، بلقب سباق «ويتني ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1»، لمسافة 1900 متر رملي، على حساب كوكبة من الخيول الأكبر سناً، من ضمنها بطل «كأس دبي العالمي»، الجواد الأميركي «ماغنيتيود».

وأضاف «سوفرنتي» الانتصار الخامس إلى مسيرته، مستعيداً من خلاله بريقه كأفضل جواد في الموسم الماضي بالولايات المتحدة، في سجل حافل يضم انتصارات بارزة، بعدما انتزع ألقاب سباقات «ديربي كنتاكي» و«بيلمونت ستيكس» و«ترافرس ستيكس» المخصصة للفئة الأولى، بجانب فوزه في سباق «داندي ستيكس» من الفئة الثانية.

ونجح الفارس جونيور ألفارادو في قيادة «سوفرنتي» للخروج بصورة مثالية من بوابة الانطلاق، والاستقرار سريعاً في المركز الخامس خلف كوكبة الصدارة، التي تصارع عليها مبكراً كل من بطل «كأس دبي العالمي» «ماغنيتيود» والفرس الأميركية القوية «نايتروجين».

وتراجع «سوفرنتي» لفترة وجيزة إلى المركز الأخير عند منتصف المسافة، متأخراً بفارق لا يقل عن 12 طولاً عن المتصدرة «نايتروجين»، إلا أن مهر «غودولفين» سرعان ما استجاب لطلب الفارس ألفارادو، وأظهر قدراته بالاندفاع بقوة وتجاوز منافسيه في طريقه إلى الصدارة، قبل أن يقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و47 ثانية و91 جزءاً من الثانية.

وتفوق «سوفرنتي» بفارق أربعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن الفرس «نايتروجين»، التي حلّت في المركز الثاني بإشراف المدرب مارك كاسي وقيادة الفارس جون فيلازكيز، فيما تراجع أداء «ماغنيتيود» في المراحل الأخيرة، لينهي السباق في المركز الخامس، وعلق مدير إنتاج خيول السباقات في «غودولفين» في الولايات المتحدة، مايكل باناهان، على إنجاز «سوفرنتي»، قائلاً في تصريحات صحافية: «يسعدني أن الحاضرين اليوم أتيحت لهم فرصة مشاهدة (سوفرنتي) وهو يقدم هذا الأداء الكبير، لقد تفاعل الجمهور معه مثلما حدث في سباقي ترافرس وبيلمونت العام الماضي هنا على مضمار ساراتوغا، وأصبح يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وكان رائعاً أن يقدّم لهم هذا العرض في مواجهة واحدة من أقوى مجموعات الخيول التي يشهدها سباق ويتني ستيكس في عصرنا».