ميسي يعود إلى الأرجنتين لتوديع والده الراحل

وصل ليونيل ميسي إلى الأرجنتين لتوديع والده ووكيل أعماله، خورخي ميسي، سنده الثابت طوال السنوات الصعبة، التي عاشها النجم العالمي خلال مراهقته في برشلونة، وتوفي والد المتوّج بالكرة الذهبية ثماني مرات ليل الجمعة السبت، عن عُمر ناهز 68 عاماً في إحدى مصحات مدينة روزاريو، ولم يُعلن عن سبب الوفاة.

ووصل النجم الأرجنتيني على متن طائرة خاصة قادمة من الولايات المتحدة، برفقة زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفالهما، وكان معظمهم يرتدي اللون الأسود.

وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ونادي برشلونة الذي استقبل ميسي عندما كان في الـ13 من عمره، من أولى الجهات التي تقدمت بالتعازي.