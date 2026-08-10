قمتان مبكرتان في افتتاح الدوري الأردني           

أوقعت قرعة النسخة الـ74 من الدوري الأردني لكرة القدم، الحسين إربد (حامل اللقب) في مواجهة الجزيرة ضمن منافسات الأسبوع الأول، الذي يشهد أيضاً قمة مرتقبة بين قطبَي الكرة الأردنية الفيصلي والوحدات.

وتُقام منافسات الدوري بمشاركة 10 فِرَق وعلى ثلاث مراحل، للموسم الثاني على التوالي، بعدما طُبق النظام الجديد للمرة الأولى في الموسم الماضي.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد انطلاق الدوري، فيما يُنتظر أن يشهد الموسم الجديد استخدام (الفار) للمرة الأولى.

ووضعت قرعة النسخة الـ43 من كأس السوبر الأردنية ناديي الفيصلي والوحدات وجهاً لوجه في نصف النهائي، يوم 21 أغسطس الجاري، بينما يلتقي الحسين مع الرمثا في اليوم التالي.