جلسة 6 سبتمبر.. محمد صلاح أمام محكمة القاهرة الجديدة

حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة 6 سبتمبر المقبل، لحضور لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون سبور التركي محمد صلاح بشخصه، لأداء اليمين الحاسمة، في دعوى تتعلق بمطالبة أحد المحامين بأتعاب عن أعمال قانونية قدمها للاعب.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، تعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامها أحد المحامين في سبتمبر 2025، اختصم فيها محمد صلاح، مطالباً بإلزامه بسداد الأتعاب المستحقة عن قضايا وأعمال إدارية واستشارات قانونية، وفقاً لما ورد في صحيفة الدعوى.

كما طالب مقيم الدعوى بإلزام محمد صلاح بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وتأتي جلسة 6 سبتمبر في إطار نظر المحكمة للدعوى، حيث تقرر حضور محمد صلاح بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، على أن تفصل المحكمة في النزاع وفقًا للإجراءات والأسانيد القانونية المقدمة من أطراف الدعوى.