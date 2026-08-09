تقرير أميركي: ميسي أكثر لاعب تلقى تهديدات خلال كأس العالم

كشف تقرير للشرطة الأميركية عن سلسلة من التهديدات الأمنية التي تعاملت معها السلطات خلال كأس العالم، من بينها تهديدات استهدفت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي كان من أكثر اللاعبين تعرضاً للتهديدات طوال البطولة.

وحسب التقرير الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية، تلقى مطار دالاس اتصالا قبل مباراة الأرجنتين والأردن في دور المجموعات، تضمن تهديدا باقتحام الملعب من جانب شخصين، مع الإشارة إلى حيازتهم قنابل محلية الصنع وبندقية من طراز "إيه آر-15"، مع ذكر اسم ميسي صراحة باعتباره هدفاً للهجوم.

وتكررت التهديدات قبل مواجهة الأرجنتين ومصر في دور الـ 16، بعدما نشر أحد المشتبه بهم على وسائل التواصل الاجتماعي تهديدا بتفجير نفسه داخل ملعب أتلانتا باستخدام 4 قنابل لاستهداف ميسي.

وخلال المباراة ذاتها، تلقت الشرطة بلاغاً آخر يفيد بوجود 3 قنابل داخل عدد من صناديق القمامة في مدرجات الملعب، مما دفع السلطات إلى تنفيذ عملية تفتيش شاملة باستخدام كلاب مدربة على كشف المتفجرات، قبل أن يتبين أن البلاغ كاذب.