ارتفاع عدد متابعي طرابزون سبور على وسائل التواصل

شهدت ​حسابات طرابزون سبور، المنافس في الدوري ‌التركي الممتاز ​لكرة القدم، على وسائل التواصل الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المتابعين، منذ التعاقد مع المصري محمد صلاح، الخميس الماضي.

وارتفع عدد ⁠متابعي طرابزون سبور إلى 3.1 ملايين متابع على «فيس بوك»، أمس، بالمقارنة مع ​1.3 ⁠مليون متابع ⁠قبل يوم واحد من الإعلان عن الصفقة. فيما جاء الارتفاع طفيفاً على منصة «إكس»، إذ ⁠زاد عدد متابعي حساب النادي إلى مليوني متابع، مقابل 1.9 مليون متابع يوم الأربعاء. وتجاوز عدد المتفاعلين مع مقطع فيديو لصلاح وهو يصور جماهير الفريق خلال حفل ‌تقديمه في ملعب النادي في مدينة طرابزون على «إنستغرام» ​مليوني متفاعل.