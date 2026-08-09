إسماعيل بن ناصر خارج ميلان بالتراضي

أكد نادي ميلان الإيطالي رسمياً الانفصال بالتراضي عن لاعب الوسط الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، وسط تقارير تتحدث عن توجهه إلى الدوري القطري للدفاع عن ألوان الغرافة.

وأعلن النادي اللومباردي في بيان مقتضب أنه توصل إلى اتفاق متبادل لإنهاء عقد اللاعب، قائلاً: «يؤكد ميلان إنهاء عقد إسماعيل بن ناصر بالتراضي. ويتمنى النادي له كل التوفيق في المستقبل».

وانضم ابن الـ28 عاماً لميلان قبل سبعة أعوام، قادماً من منافسه المحلي إمبولي مقابل 16 مليون يورو في صيف 2019.

وخاض 178 مباراة رسمية بقميص «روسونيري»، بينها 137 في الدوري الإيطالي، وكان من العناصر الأساسية في خط وسط الفريق عندما تُوج بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة ستيفانو بيولي في موسم 2021-2022 (شارك في ذلك الموسم في 31 مباراة).