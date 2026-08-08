بعد 14 عاماً.. موسيماني مدرباً لمنتخب جنوب أفريقيا

أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عودة بيتسو موسيماني لقيادة منتخب جنوب أفريقيا.

وفي بيان نُشر عبر الموقع الرسمي، وافقت اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم على تعيين بيتسو موسيماني مدرباً جديداً لمنتخب "بافانا بافانا".

وعقد الاتحاد اجتماعاً استثنائياً ناجحاً للجنة التنفيذية الوطنية في مقر الاتحاد يوم السبت 8 أغسطس 2026، حيث أيد الأعضاء عودة موسيماني لتدريب المنتخب الوطني الأول للرجال خلفا ًلهوغو بروس، الذي استقال قبل أيام.

وسبق أن تولى موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا بين عامي 2010 و2012.

وقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا، داني جوردان، عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية الوطنية: "وافقت اللجنة التنفيذية الوطنية على تعيين المدرب بيتسو لمنتخب بافانا بافانا، ولكن لا تزال هناك بعض الترتيبات النهائية، وسنصدر إعلاناً رسمياً عن المدرب الأسبوع المقبل".

ويعيش منتخب جنوب أفريقيا لحظات تألق بعد عودته من كأس العالم 2026 قبل أسابيع، حيث تأهل المنتخب للمونديال للمرة الأولى منذ 24 عاماً.

وصنع "بافانا بافانا" التاريخ في كأس العالم 2026 بعدما تأهل إلى الدور الثاني من البطولة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1-0 في مونتيري بالمكسيك، بفضل هدف وحيد سجله ثابيلو ماسيكو.