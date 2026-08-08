مورينيو يفرض 3 قواعد صارمة على لاعبي ريال مدريد

فرض جوزيه مورينيو ثلاث قواعد صارمة على جميع لاعبي ريال مدريد، في وقت يستعد فيه المدرب البرتغالي العائد إلى قيادة الفريق لخوض موسم قد يكون حاسماً في مستقبله.

ويعيش ريال مدريد، مقارنة بالمعايير التي وضعها النادي طوال تاريخه العريق، أزمة نسبية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إعادة مورينيو لقيادة الفريق ومحاولة إنقاذه، بعدما مر موسمان متتاليان دون التتويج بأي لقب كبير.

وبحسب صحيفة "آس"، وضع مورينيو ثلاث قواعد صارمة يتعين على جميع لاعبي ريال مدريد الالتزام بها، في محاولة من المدرب البرتغالي لصناعة التاريخ مجدداً في إسبانيا.

تتعلق القاعدة الأولى بالنظام الغذائي، إذ يؤمن مورينيو بأن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء الرياضي يبدأ من المطبخ.

ولم يعد دور اختصاصيي التغذية في ريال مدريد يقتصر على تقديم النصائح، بل أصبحوا مسؤولين عن وضع النظام الغذائي اليومي الذي يتعين على جميع اللاعبين الالتزام به، على أن تكون الوجبات مصممة لتعزيز الأداء الرياضي وليس لتلبية التفضيلات الشخصية للاعبين.

أما القاعدة الثانية فتتعلق بالانضباط والالتزام بالمواعيد.

وسيكون اللاعب الذي يتأخر عن التدريبات مطالبًا بقضاء ساعة كاملة بمفرده في صالة الألعاب الرياضية كعقوبة.

وبحسب التقرير، فإن عدم حضور اللاعب إلى مقر التدريب قبل انطلاق الحصة بساعة لن يؤدي إلى فرض غرامة مالية، وإنما إلى عقوبة بدنية.

وتتعلق القاعدة الثالثة بالتعامل مع الإصابات، إذ يشترط مورينيو أن تتم عمليات التعافي والعلاج داخل منشآت فالديبيباس، مع استبعاد اللجوء إلى علاجات خارجية.

وبذلك لن يكون قرار عودة اللاعب المصاب إلى الملاعب شأناً فردياً، بل سيصبح أكثر جماعية وخضوعاً للمتابعة والإشراف من الجهاز الفني والطبي للنادي.

وفوق كل ذلك، يركز مورينيو على بناء أجواء إيجابية داخل الفريق، تقوم على التعاون والوحدة، بدلاً من تشجيع اللاعبين على العمل بصورة منفصلة.