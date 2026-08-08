رقم سيارة الأجرة التي عمل عليها والده.. البرازيلي برونو غيماريش يرتدي القميص رقم 39 مع أرسنال

أعلن أرسنال بطل الدوري ‌الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، تعاقده مع البرازيلي برونو غيمارايش من نيوكاسل يونايتد، ⁠بموجب عقد مدته أربع سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقالت ‌وسائل ⁠إعلام بريطانية إن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 75 مليون جنيه استرليني (101.16 مليون دولار)، لينضم بذلك أحد أكثر لاعبي ⁠خط الوسط تأثيرا في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز إلى تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.

وسيرتدي اللاعب البرازيلي القميص رقم 39 مع الفريق، والذي يطابق رقم سيارة الأجرة التي قادها والده لإعالة العائلة في البرازيل.

وسلط النادي اللندني الضوء على مسيرة اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قبل الانضمام إلى "الغانرز"، حيث خاض أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي أوداكس في ساو باولو عام 2015، قبل أن ينضم إلى أتلتيكو باراناينسي بعد عامين.

وأضاف النادي في بيانه: "وخلال فترة وجوده مع أتلتيكو، برز برونو كواحد من أبرز لاعبي خط الوسط الشباب في البرازيل، وساهم في فوز النادي بأربعة ألقاب كبرى، قبل أن ينتقل إلى نادي ليون الفرنسي في يناير 2020، وعلى مدار موسمين مميزين في الدوري الفرنسي، عزز برونو مكانته كواحد من أبرز المواهب في خط الوسط في أوروبا".

وتابع: "يعد برونو لاعبا دوليا مخضرما، حيث شارك في 48 مباراة مع منتخب البرازيل، ومثل بلاده في أكبر المحافل الكروية، وكان ضمن تشكيلة البرازيل في كأس العالم الأخيرة، كما شارك في بطولة كوبا أمريكا، وفاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو".

وسيشكل غيماريش دفعة قوية لخط وسط نادي أرسنال الذي يسعى للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.