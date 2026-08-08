الاتحاد الإنجليزي يقر قواعد جديدة بعد وفاة بيلي فيغار

أقرت الهيئات المشرفة على كرة القدم في إنجلترا لوائح سلامة صارمة جديدة تحظر استخدام الحواجز الصلبة المصنوعة الخرسانة حول محيط الملاعب، إثر وفاة مهاجم نادي تشيشستر سيتي ونجم أكاديمية أرسنال السابق بيلي فيغار (21 عاماً) في سبتمبر 2025.

وتعرض فيغار لإصابة دماغية بالغة خلال مباراة أمام "وينغيت آند فينشلي" ضمن دوري "إسثميان" الإقليمي، حيث ترجح التحقيقات أن الإصابة نتجت عن اصطدامه بحاجز خرساني.

وبموجب الإرشادات الجديدة التي تستهدف أندية الدرجات الدنيا (من المستوى الأول إلى السادس في الدوري الوطني للرجال، والدرجتين الثالثة والرابعة في دوري السيدات)، يمنع منعاً باتاً استخدام الحواجز المصنوعة من الطوب أو البلوك الإسمنتي المفرغ أو الخرسانة.

وأكد الاتحاد الإنجليزي في بيان له، أنه يتعين على الأندية إزالة هذه الحواجز الصلبة في أقرب وقت ممكن، أو توفير وسائل حماية وتبطين مناسب لها إذا كانت إزالتها تمثل تحدياً إنشائياً، مشدداً على ضرورة التزام الأندية بهذه التعديلات الفورية لحماية اللاعبين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.