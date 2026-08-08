وفاة والد ليونيل ميسي بعد صراع طويل مع المرض

أفادت تقارير إعلامية أرجنتينية، اليوم السبت، بوفاة خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن عمر ناهز 68 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكان خورخي ميسي، رجل الأعمال ووكيل أعمال نجله، من أبرز الشخصيات التي رافقت مسيرة قائد منتخب الأرجنتين منذ خطواته الأولى في عالم كرة القدم، حيث تولّى إدارة أعماله والإشراف على شؤونه المهنية، ولعب دوراً مهماً في مسيرته نحو الاحتراف في أوروبا.

وعلى مدار سنوات طويلة، حرص خورخي على البقاء بعيداً عن الأضواء، مفضّلاً دعم نجله وعائلته من خلف الكواليس، مع حضور إعلامي محدود وتصريحات نادرة.

وشكّل خورخي ميسي سنداً أساسياً لنجله خلال مختلف مراحل مسيرته، بداية من انطلاقته الأولى وصولاً إلى المكانة التي وصل إليها كأحد أبرز نجوم كرة القدم في تاريخ اللعبة.