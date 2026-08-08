أرسنال يرغب في ضم «قائد توتنهام»

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم أبدى اهتماماً مفاجئاً بضم قائد نادي توتنهام كريستيان روميرو.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» نقلاً عن موقع «ذي أثلتيك» أن الشكوك تحوم حول مستقبل روميرو هذا الصيف في ظل وجود اهتمام من إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد لضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، ولكن التقرير ذكر أن أرسنال يراقب وضع روميرو في توتنهام حيث يسعى أرسنال لتدعيم دفاعه.

وذكرت تقارير أن توتنهام، الذي من المستبعد أن يفكر في بيع قائده لمنافس مباشر، «غير مدرك» حالياً لأي اهتمام من أرسنال.

وكان روميرو قد شارك مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، وقدم أداء لافتاً إلى جانب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وأسهم في تأهل «التانغو» إلى المباراة النهائية قبل خسارة اللقب أمام إسبانيا بهدف دون مقابل.