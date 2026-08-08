الاتحاد النرويجي يدعو إلى استقالة إنفانتينو

أعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليزه كلافينيس، أمس، أن الاتحاد سيطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جاني إنفانتينو، بالاستقالة، في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها إليه منذ سنوات عدة.

وقالت كلافينيس للصحافيين: «إنه لا يحظى بالثقة المؤسسية اللازمة لقيادة الفيفا بشكل مستقر في ظل المناخ الحالي، ولم يعد هناك طريق للعودة بالنسبة لجاني إنفانتينو».

وأضافت: «سنطالب رئيس الفيفا بالاستقالة اعتباراً من الآن»، وجاءت تصريحاتها غداة اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد النرويجي، ناقش، من بين ملفات أخرى، مستقبل رئيس «فيفا» الذي يواجه انتقادات واسعة. ويترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة في مارس المقبل.