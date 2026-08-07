فيورنتينا يعلن ضم ماستانتونو من ريال مدريد على سبيل الإعارة

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل قادماً من ريال مدريد الإسباني.

وانضم ماستانتونو في الموسم الماضي إلى ريال مدريد وشارك في 35 مباراة بكل البطولات مسجلاً ثلاثة أهداف.

ويعد ماستانتونو (18 عاماً) أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الأرجنتيني وسبق له خوض أربع مباريات دولية.

يذكر أن ماستانتونو المولود في عام 2007 تدرج في فئات الناشئين بريفر بليت الأرجنتيني وشارك للمرة الأولى مع الفريق وهو بعمر 16 عاماً ولعب في 64 مباراة وسجل عشرة أهداف.