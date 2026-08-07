تفاصيل مفاوضات ليفربول لضم خليفة محمد صلاح

دخل ليفربول مرحلة جديدة في مساعيه للتعاقد مع الفرنسي برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يستعد النادي الإنجليزي لتقديم عرض تبلغ قيمته 115 مليون يورو من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، ورغم ذلك، فإن فرص موافقة باريس سان جيرمان على العرض تبدو محدودة، إذ يتمسك النادي الفرنسي بالحصول على أكثر من 150 مليون يورو مقابل التخلي عن باركولا.

في المقابل، تشير التقارير إلى أن باركولا يضع الانتقال إلى ملعب "أنفيلد" على رأس أولوياته، وهو ما يمنح ليفربول دفعة إضافية في المفاوضات.

كما يؤكد تحرك "الريدز" جديتهم في إتمام الصفقة، خاصة أنهم لا يجرون مفاوضات متقدمة مع أي جناح آخر في الوقت الحالي، مع الإبقاء على بدائل محتملة إذا تعثرت الصفقة.

ويبقى موقف باريس سان جيرمان هو العقبة الأكبر، في انتظار ما إذا كان ليفربول سيرفع عرضه خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ليفربول يريد ضم باركولا، لتعويض رحيل، أسطورة النادي، المصري محمد صلاح المنتقل حديثاً إلى طرابزون سبور التركي.