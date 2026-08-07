رسمياً.. فورلان مدرباً جديداً لمنتخب الأوروغواي

عُيّن المهاجم الدولي السابق، دييغو فورلان، مدرباً جديداً لمنتخب الأوروغواي.

ويخلف فورلان (47 عاماً) المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا (71 عاماً)، الذي دفع ثمن خروج «لا سيليستي» من دور المجموعات لكأس العالم 2026، بعد ثلاثة أعوام في منصبه.

ولن يتولى فورلان الإشراف على المنتخب الأول فقط، بل أيضاً تدريب منتخب تحت 20 عاماً، استعداداً لبطولة كوبا أميركا لهذه الفئة العمرية، المقررة في يناير 2027، وأفاد الاتحاد الأوروغوياني، في بيان، بأن «فورلان سيعود إلى الوطن لتولي مسؤولية منتخب تحت 20 عاماً والمنتخب الأول».

وتُوِّج فورلان خلال مسيرته الدولية بكوبا أميركا 2011، اللقب الأخير الذي أحرزته الأوروغواي.