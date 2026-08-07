ثنائية ميسي تجعله أفضل هدّاف في كأس الرابطتين

بات النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أفضل هدّاف في كأس الرابطتين لكرة القدم، المسابقة التي تجمع سنوياً أندية من الدوريين الأميركي والمكسيكي، بعدما قاد إنتر ميامي إلى الفوز على أتلتيكو سان لويس (4-2) على أرضه ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لنسخة 2026.

ورفع ميسي، الذي أسهم في تتويج ميامي بلقب نسخة 2023، خلال أسابيعه الأولى مع النادي، رصيده في البطولة إلى 14 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف على الجناح الغابوني، للوس أنجلوس إف سي، دينيس بوانغا.

وسجل لإنتر ميامي، ميسي (هدفان)، والفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا، والبرازيلي ميكايل.