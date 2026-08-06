ريال مدريد يعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور حتى 2032

أعلن نادي ريال مدريد رسمياً تجديد عقد لاعبه فينيسيوس جونيور حتى عام 2032، لينهي مفاوضات التجديد التي استمرت نحو عامين.

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي، أن الطرفين توصلا إلى اتفاق لتمديد العقد، ليواصل الدولي البرازيلي رحلته مع النادي، والتي بدأت في صيف عام 2018 عندما انضم إلى الفريق قادما من فلامنغو البرازيلي بعمر 18 عاماً.

وخلال ثمانية مواسم بقميص ريال مدريد، خاض فينيسيوس 375 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 128 هدفاً، وقدم العديد من التمريرات الحاسمة، ليصبح إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

كما أسهم النجم البرازيلي في تتويج ريال مدريد بـ 14 لقباً، بواقع لقبين في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

وكان لفينيسيوس دور بارز في أبرز إنجازات النادي الأوروبية، بعدما سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ليفربول في باريس، ثم عاد ليهز الشباك مجدداً في نهائي نسخة 2024 أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، ليخلد اسمه بين أبرز نجوم الحقبة الذهبية الحديثة للنادي.