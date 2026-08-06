ريال مدريد يعلن ضم يان ديوماندي حتى 2033

حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة ضم النجم الإيفواري الواعد يان ديوماندي قادماً من لايبزيغ الألماني.

وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي، توصله لاتفاق مع لايبزيج بشأن ضم ديوماندي، بعقد طويل الأمد مدته 7 سنوات ينتهي في 30 يونيو2033.

ولم يكشف ريال مدريد التفاصيل المالية لتعاقده مع يان ديوماندي، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 125 مليون يورو، بالإضافة إلى ما بين 10 ملايين و15 مليون يورو كحوافز وإضافات.

وهذا المبلغ يتجاوز صفقة تعاقد النادي الملكي مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام عام 2023، والتي بلغت 103 ملايين يورو بالإضافة إلى الحوافز.

وكان اللاعب صاحب الـ19 عاماً قدم موسماً لافتاً مع لايبزيغ، سجل خلاله 12 هدفاً وصنع 9، ليساعد الفريق الألماني على احتلال المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.