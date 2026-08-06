رودري يبتعد عن مدريد ويقترب من برشلونة

ذكر راديو "مونت كارلو"، أن لاعب الوسط الإسباني الدولي رودري حسم وجهته المفضلة بالانتقال إلى برشلونة، رغم ارتباط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بريال مدريد.

وبحسب الموقع الإلكتروني للراديو، كشف رودري، البالغ من العمر 30 عاماً، لريال مدريد عن رغبته في الانضمام إلى برشلونة، كما تم إخطار مانشستر سيتي بالأمر، وهو ما يمهد لبدء المفاوضات بين "السيتي" والبارسا".

وأوضحت التقارير أن النادي الكتالوني دخل بقوة في سباق التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، المتوج مؤخراً بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، في وقت قد يبدي فيه النادي الإنجليزي استعداده للتخلي عنه حال تلقيه عرضاً مناسباً.

ولا يزال لدى رودري عام واحد في عقده مع مانشستر سيتي، الذي كان يفضل الاحتفاظ به حتى نهاية عقده، لكنه مستعد لاحترام رغبة اللاعب تقديراً لدوره الكبير في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2023، إضافة إلى تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وأشارت "مونت كارلو" إلى أن مانشستر سيتي يطمح للحصول على 80 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب الإسباني، لكنه قد يقبل عرضاً يتراوح بين 60 و70 مليون يورو من برشلونة، في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين.

وأضافت أن إدارة برشلونة تعمل على الصفقة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجم خط وسطه الهولندي فرينكي دي يونغ في أربطة الركبة خلال كأس العالم 2026.