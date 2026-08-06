رسمياً.. محمد صلاح يوقع عقداً لمدة عامين مع طرابزون سبور

وقع النجم المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، على عقد لمدة عامين مع نادي طرابزون سبور التركي.

ويعد طرابزون سبور أحد أعرق الأندية التركية، حيث توج بلقب الدوري 7 مرات، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

واستقبل صلاح عند وصوله إلى مدينة طرابزون مساء الأربعاء، نحو 25 ألف مشجع للنادي التركي.

وأعرب صلاح في تصريحات عقب وصوله إلى طرابزون عن تطلعه لتحقيق الألقاب مع النادي التركي محلياً وأوروبياً.