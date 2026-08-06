نادي الفجيرة يفوز بتنظيم بطولة العالم للشطرنج للشباب 2027

فاز نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بشرف تنظيم بطولة العالم للشطرنج للشباب تحت 20 سنة لعام 2027، وذلك بعد اعتماد الاستضافة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، لتكون الفجيرة المحطة التالية للبطولة بعد مونتينيغرو، التي استضافت نسخة عام 2025.

وجاء اعتماد الاستضافة عقب زيارة تقييمية أجراها أكاكي إياشفيلي، مدير المهام الخاصة ورئيس لجنة الفعاليات في الاتحاد الدولي للشطرنج، اطلع خلالها على جاهزية الإمارة وإمكاناتها التنظيمية ومرافقها الرياضية، إلى جانب استعدادات نادي الفجيرة لاستضافة البطولة.

واستند اختيار الفجيرة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية ومنشآت رياضية حديثة، يتقدمها المقر الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، الذي يضم قاعات مجهزة وفق المعايير الدولية، وتقنيات متطورة، إلى جانب كوادر تنظيمية مؤهلة، وخبرة في استضافة البطولات الدولية والقارية، فضلاً عن البنية الفندقية والخدمية المتكاملة.

وأكد رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج الدكتور إسماعيل خوري أن الاستضافة هي ثمرة عمل احترافي، ورؤية طموحة، وثقة دولية بإمكانات النادي وكوادره.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبدالله علي آل بركت، أن النادي بدأ إعداد خطة تنظيمية متكاملة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، لضمان تنظيم نسخة تواكب أعلى المعايير الدولية.

ويعكس الفوز بالاستضافة المكانة المتنامية للفجيرة ولدولة الإمارات على خريطة الشطرنج الدولية، والقدرة على استضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى.