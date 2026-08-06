استقبال حاشد لمحمد صلاح في إسطنبول

وصل المصري، محمد صلاح، إلى ​إسطنبول، أمس، لإتمام انضمامه إلى طرابزون سبور، المنافس في الدوري التركي ‌الممتاز لكرة ​القدم، وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق.

وتوجّه صلاح إلى تركيا على متن طائرة خاصة، وارتدى خلال الرحلة قميص طرابزون سبور بالرقم 61، ووجّه كلمة إلى جماهير النادي التركي، وقال صلاح باللغة الإنجليزية ⁠في مقطع فيديو نشره «طرابزون سبور» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «طرابزون، هل أنتِ مستعدة؟ يمكنني سماعك»، قبل أن يكمل بالتركية: «بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون»، في إشارة إلى شعار تردده جماهير النادي التركي، وهبطت طائرة صلاح في تركيا وسط استقبال حاشد ‌من جماهير طرابزون، وخرج من المطار وسط حراسة مشددة.