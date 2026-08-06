أرسنال يتوصل إلى اتفاق مع نيوكاسل لضمّ غيمارايش

توصل أرسنال الإنجليزي إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد، بشأن صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع قائده البرازيلي، برونو غيمارايش، وكان مستقبل لاعب الوسط البرازيلي محل تكهنات واسعة، خلال الأسابيع الماضية، بعدما تردد أنه يرغب في الرحيل عن ملعب سانت جيمس بارك والانتقال إلى ملعب الإمارات، وانضم غيمارايش، البالغ من العمر 28 عاماً، إلى نيوكاسل قادماً من ليون الفرنسي عام 2022، وسجل تسعة أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع الـ«ماغبايز» الموسم الماضي، وبعد فترة راحة أعقبت مشاركته مع منتخب البرازيل في كأس العالم، التحق غيمارايش بزملائه في نيوكاسل خلال المعسكر التدريبي في إسبانيا.