صلاح: أتطلع للفوز بالألقاب مع طرابزون سبور

أكد النجم المصري محمد صلاح أنه يتطلع للفوز بالألقاب مع طرابزون سبور، وذلك فور وصوله إلى مدينة طرابزون التركية.

وقال صلاح للصحافيين: "من الرائع للغاية أن أرى هذا العدد من الجماهير هنا الآن، إنه أمر لا يصدق. أنا سعيد بوجودي هنا ولا أجد الكلمات التي تصف شعوري، لكن الجماهير أظهرت الكثير من الحب".

وأضاف "هناك 25 ألف شخص هنا، ولا أذكر ⁠أنني رأيت مثل هذا العدد من قبل في مطار، لكنه شعور رائع ويعكس قدراً كبيراً من المودة والدعم. لذلك أنا سعيد جداً بذلك، وأتطلع إلى ما هو قادم".

وتابع: "آمل كما فعلت في كل مكان، أن أحقق الإنجازات. نأمل أن نتمكن من تقديم شيء جيد في الدوري وأوروبا".

ووصل صلاح (34 عاماً) إلى إسطنبول في ‌وقت سابق اليوم وسط استقبال حاشد من جماهير الفريق، وخضع للكشف الطبي في مستشفى أجيبادم ماسلاك في المدينة.

وأعلن طرابزون سبور أن صلاح سيرتدي القميص رقم 10 وهو نفس الرقم الذي يرتديه في المنتخب المصري، بينما كان يرتدي ‌القميص 11 في ناديه السابق ليفربول.

وتوجه صلاح إلى تركيا على متن طائرة خاصة، ‌وارتدى خلال الرحلة قميص طرابزون سبور رقم 61، ووجه كلمة إلى جماهير النادي التركي.

وقال صلاح بالإنجليزية ‌في مقطع فيديو نشره طرابزون سبور عبر حساباته ‌على مواقع التواصل الاجتماعي "طرابزون، هل أنت مستعدة؟ يمكنني سماعك".

قبل أن يكمل بالتركية "بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون"، في إشارة لشعار تردده جماهير النادي التركي.

وقال النادي الثلاثاء عبر منصة ‌إكس "إعلان إلى الجماهير. بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف محمد صلاح إلى نادينا".

ولم ⁠يحدد موعد توقيع العقد، لكن رئيس النادي أرطغرل دوجان أشار إلى أنه من المرجح أن يكون الخميس.