برشلونة يتعاقد مع البرازيلية كيرولين في صفقة قياسية

أعلن نادي برشلونة الإسباني للسيدات لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجمة البرازيلية كيرولين نيكولي قادمة من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة قياسية.

ووقعت كيرولين، البالغة من العمر 26 عاماً، عقداً يمتد لأربعة مواسم مع الفريق الكتالوني حتى عام 2030، حيث قدرت تقارير إعلامية قيمة الصفقة بنحو مليون و500 ألف يورو، لتصبح أغلى صفقة في تاريخ فريق برشلونة للسيدات.

وتمثل هذه الصفقة رقماً قياسياً جديداً في سوق انتقالات كرة القدم النسائية، باعتبارها أعلى قيمة انتقال للاعبة برازيلية.

كما أصبحت الصفقة الأعلى من حيث قيمة البيع لناد مشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، بعد أن قدمت المهاجمة البرازيلية مسيرة رائعة مع مانشستر سيتي.