الآلاف باستقبال محمد صلاح عند وصوله إلى طرابزون

وصل النجم المصري محمد صلاح إلى مدينة طرابزون، إيذاناً ببدء مشواره مع نادي طرابزون سبور، بعد إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واحتشد الآلاف من جماهير النادي التركي في محيط مقر وصول اللاعب، حيث حرص المشجعون على الترحيب بقائد منتخب مصر، في أجواء احتفالية عكست حجم الحماس لانضمامه إلى الفريق.

ومن المقرر أن ينظم طرابزون سبور حفلًا رسميًا لتقديم محمد صلاح إلى الجماهير مساء الخميس على ملعب "بابارا بارك"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي، بعد أن وجه النادي دعوة مفتوحة لأنصاره للمشاركة في مراسم تقديم الصفقة الجديدة.