الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن تجديد التعاقد مع حسام حسن

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الانتهاء من تجديد عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب (الفراعنة)، وذلك بعد المستوي المميز للفريق في بطولة كأس العالم التي اقيمت مؤخرا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشر إتحاد الكرة المصري صورة لرئيسه هاني أبوريدة ونائبه خالد الدرندلي برفقة حسام وابراهيم حسن، مدير المنتخب المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء.

وكتب الاتحاد معلقا "هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب".

يذكر أن منتخب مصر تأهل للأدوار الإقصائية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة حسام حسن، وذلك في المونديال الأخير، الذي شهد بلوغ الفريق دور الـ16 قبل أن يتلقى خسارة دراماتيكية أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2 - 3.