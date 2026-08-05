عرض أخير من ريال مدريد لفينيسيوس جونيور

وضعت إدارة نادي ريال مدريد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام مفترق طرق حاسم، بتقديم عرض أخير يهدف إلى إقناعه بالبقاء في "سانتياغو برنابيو".

وكشفت مصادر لشبكة "إي أس بي أن" أن إدارة النادي الملكي قد رفعت سقف عرضها المالي ليصل إلى 22 مليون يورو سنوياً، متجاوزة الراتب الحالي للجناح البرازيلي والذي يقدر بـ 17.5 مليون يورو.

وفي المقابل، أفاد موقع "ذا أثلتيك" أن فينيسيوس أبدى مرونة نسبية في تخفيض مطالبه، إلا أن حزمته المالية لا تزال تقارب 30 مليون يورو سنوياً (تشمل الراتب الأساسي والحوافز).

والأكثر من ذلك، يشترط اللاعب الحصول على "مكافأة تجديد استثنائية" لم يسبق لمنظومة ريال مدريد منحها لأي لاعب في تاريخه.

ووفقاً لتقارير إسبانية، فإن شروط المهاجم البرازيلي تثير قلقاً بالغاً لدى صناع القرار داخل نادي ريال مدريد، خشية من انعكاساتها على التوازن المالي للفريق.

وتوضح التقارير أن إدارة النادي الإسباني ترفض تماماً فكرة منح مكافأة التجديد الاستثنائية، منعاً لحدوث "أثر تتابعي" قد يفتح شهية بقية نجوم التشكيلة الأساسية للمطالبة بامتيازات مالية مماثلة.

ويتزامن هذا التعثر الداخلي مع تحركات مكثفة من جانب نادي أرسنال الإنجليزي، الذي يراقب الموقف عن كثب لاستغلال أي تعثر في المفاوضات واقتناص خدمات فينيسيوس.

وأكد موقع "ذا أثلتيك" أن إدارة "الغانرز" حصلت بالفعل على ضوء أخضر وموافقة مالية رسمية من ملاك النادي لرصد الميزانية الضخمة المطلوبة لحسم الصفقة، في حال استقرار ريال مدريد على فكرة البيع.